В ряде населенных пунктов республики в понедельник, 30 ноября, из-за внеплановых ремонтных работ на 7 часов отключат свет.
Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ».
Отмечается, что с 10 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии частично в город Сунжа, сельские поселения Алкун, Алкун-2, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.
Жителей призывают следить за электроприборами и оборудованием. Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 22-49-40.