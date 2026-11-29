Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ».

Отмечается, что с 10 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии частично в город Сунжа, сельские поселения Алкун, Алкун-2, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.

Жителей призывают следить за электроприборами и оборудованием. Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 22-49-40.