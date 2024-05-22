В 147 школах Ингушетии прозвучал последний звонок 

«Сегодняшнее торжественное событие открывает перед ними новую главу, полную вызовов и новых возможностей», — отметил в своем Telegram-канале Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Обращаясь к выпускникам, он призвал их помнить о дружбе, которая родилась в школьных стенах, поскольку она — бесценный дар.

«Сохраняйте связь с теми, кто шел с вами рядом, поддерживайте друг друга, ведь вместе вы сможете преодолеть любые препятствия. Где бы вы ни находились, никогда не забывайте о своей Родине, об Ингушетии, которая всегда будет ждать вас с надеждой и любовью. Берегите нашу многонациональную Россию, ее культурное и историческое богатство», — подчеркнул руководитель субъекта.

Глава пожелал ребятам удачи на всех экзаменах жизни, добавив: «Пусть школьные знания станут крепким основанием для ваших будущих свершений. Счастья вам, уверенности в силах и веры в свои мечты».