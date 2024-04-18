В 2024 году бюджет Ингушетии увеличится на 12%

Премьер отметил, что по итогам прошлого года объём поступивших налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ингушетии составил 5,7 млрд рублей — это значительно превышает показатель 2019 года, когда доходы составляли 3,2 млрд рублей.

«Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на 2024 год — 6,4 млрд рублей, планируемый рост — 707,6 млн рублей», — сказал глава кабинета министров.

Отмечается, что значительный объем средств — 7,6 миллиарда рублей — направлен на строительство объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов в сфере образования, культуры, здравоохранения и спорта.

Сластенин сообщил, что дополнительные доходы в бюджет поступили благодаря развитию новых предприятий, туризма и малого и среднего бизнеса. Также при проведении торгов удалось сэкономить средства.

По его словам, первоначальная цена была снижена на 195 млн рублей.

Премьер подчеркнул, что за период с середины 2019 года долговые обязательства республиканского бюджета снизились в 3,3 раза. Так, на 1 июля 2019 года долг бюджета составлял 11,8 млрд рублей, а на конец 2023 года он уменьшился до 3,6 млрд рублей.

Кроме того, в 2023 году правительство региона полностью погасило задолженность в размере 3,9 млрд рублей, тем самым избавив республику от мер бюджетного принуждения.