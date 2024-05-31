В центре горной Ингушетии появится дополнительная вышка мобильной связи «Мегафон»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Джейрахского района республики, об этом договорились на днях представители филиала крупнейшей российской компании связи и властных структур района.

Отмечается, что после введения объекта в строй улучшится качество связи «Мегафон» в горных селах Джейрах и Армхи.

«Все эти мероприятия сделают мобильную связь и интернет доступнее для жителей региона и многочисленных туристов, которых с каждым годом становится больше. Установка вышки отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика», — подчеркнули договаривающиеся стороны.