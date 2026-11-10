В центре «Олимп» Ингушетии симфонический оркестр представил новую программу

На премьеру пришли министр образования и науки республики Ахмед-Башир Цороев, директор филармонии Айна Алиева, учащиеся и педагоги лицея. Зал был заполнен, а выступление музыкантов завершилось продолжительными аплодисментами.

Отмечается, что для премьеры подготовили тематические декорации, использовали сценический дым и специальные визуальные эффекты. Одним из элементов оформления стала роза под стеклянным колпаком — важный символ сказки, напоминающий о времени, которое осталось у заколдованного принца.

Новая постановка продолжает проект Филармонии, который уже получил большой отклик у школьников. Ранее для юной аудитории была подготовлена программа «Гарри Поттер в мире волшебства»: симфонический оркестр исполнил музыку из фильмов о юном волшебнике, а показы прошли в образовательных учреждениях республики.

«Опыт показал, что знакомые кинематографические истории в сопровождении живой музыки способны заинтересовать детей симфоническим искусством. В программе были задействованы скрипка, гобой, контрабас, фортепиано и другие инструменты. Это возможность услышать знакомые мелодии в новом звучании и открыть для себя мир симфонической музыки», — подчеркнули организаторы концерта.