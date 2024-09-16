В Челябинске представили ингушский национальный вид единоборства «ШодСанЛат»

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, ингушское боевое искусство представили на отдельной площадке воспитанники тренера по смешанным единоборствам Юсифа Мамедова.

Напомним, ранее в рамках Международного семинара в Ингушетии была достигнута договоренность о создании в Челябинске федерации ингушского единоборства «ШодСанЛат».