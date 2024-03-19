В декабре текущего года в селе Южное Ингушетии откроется новая школа

В настоящее время представители подрядной фирмы ООО «Капитал» занимаются кладкой наружных стен и перегородок, кровельными работами, устройством оконных блоков и наладкой электроснабжения.

«Уже завершено строительство каркаса будущего учебного заведения, засыпка и послойная укатка пазух котлована. Помимо этого, также возведены стены подвальных помещений, колонны и так далее», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что готовность объекта оценивается на 42%. Ввод образовательного учреждения в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.