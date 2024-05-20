В День России потомкам всадников «Дикой дивизии» в Ингушетии вручат копии наград 

«Этот день — символ нашего уважения к истории и героям нашей страны, поэтому мы приурочили к нему вручение копий Георгиевских крестов родственникам кавалеров «Дикой дивизии». Также в торжественной обстановке вручим паспорта школьникам нашей республики», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в течение пяти дней, с 7 по 12 июня, в региональных домах культуры пройдут творческие вечера, концерты и конкурсы, посвященные общему празднику. Библиотеки и музеи представят тематические выставки и лекции, раскрывающие богатство и разнообразие культурного наследия.

«6 июня министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации подведет итоги конкурсов стихов и рисунков, в которых примут участие учащиеся образовательных учреждений республики. Пусть этот праздник станет для нас всех днем гордости за нашу великую страну и ее народ», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, День России — это государственный праздник, который каждый год официально отмечается 12 июня. Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Отметим, что во время I мировой войны Кавказская туземная конная дивизия, известная как «Дикая дивизия», стала объектом легенд. Австрийцы называли кавказцев «дьяволами в мохнатых шапках», император Николай II прозвал горцев «орлами Кавказа» за их подвиги. В составе дивизии не раз отличился Ингушский конный полк, состоящий из 400 добровольцев, командиром которого был полковник Георгий Мерчуле.