В День учителя педагогам Ингушетии выразили признательность 

Там напомнили, что 34 педагога стали победителями и лауреатами конкурса «Учитель года». История успехов ингушских учителей насчитывает не одно десятилетие. Педагогам выразили благодарность за знания, терпение, мудрость и преданность делу, пожелали здоровья, благополучия и новых успехов.

В школах региона прошли праздничные мероприятия. Так, в лицее Назрани ребята поздравили директора, завучей и педагогов, подготовив стихи, открытки, музыку и танцы, не обошлось без воздушных шаров и хлопушек. В 10-й СОШ Сунжи школьники сделали открытки своими руками и передали теплые слова. Ученики Центра образования Магас подготовили особую открытку с пожеланиями и благодарностью.

В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Тугана Цурова, расположенном в сельском поселении Нижние Ачалуки, состоялся праздничный концерт, организованный совместно с КДЦ Малгобекского района.

В 13-й школе Назрани с концертом выступили солисты Центра театра, кино и креативных индустрий. Мероприятие прошло в рамках «Пушкинской карты» с участием Розы Экажевой, Рахмана Бекова, Лейлы Оздоевой и Хавы Арапиевой. Артисты поблагодарили педагогов за ежедневный труд, терпение и внимание к детям, пожелали здоровья, энергии и радости от успехов воспитанников.