Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, готовясь к пожароопасному сезону осени и зимы, представители отдела ГО и ЧС городской администрации вместе с сотрудниками ОНД и ПР, курирующими Сунжу, Карабулак, Сунженский и Джейрахский районы, организовали профилактические обходы частного сектора и встречи с жителями Сунжи.

Во время рейдов в домах, где проживают многодетные, малообеспеченные и неблагополучные семьи, на безвозмездной основе были смонтированы пожарные извещатели. Кроме того, специалисты объяснили жильцам, каким образом функционируют автономные пожарные извещатели.

Напомним: благодаря автономному пожарному устройству возгорание удаётся обнаружить на раннем этапе, не дав огню распространиться. Это дополнительная защита и шанс спастись в случае пжара. Отмечается, что подобные мероприятия в городе проводятся ежегодно на протяжении всего отопительного сезона.