В фиктивной постановке на учет иностранца подозревается житель Ингушетии 

По словам собеседника издания, факт нарушения горожанином миграционного законодательства выявлен участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по Карабулаку при проведении профилактического мероприятия «Нелегал».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.