В фиктивной постановке на учет иностранца подозревается житель Ингушетии 

В фиктивной постановке на учет гражданина Таджикистана подозревается житель республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.
По словам собеседника издания, факт нарушения горожанином миграционного законодательства выявлен участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по Карабулаку при проведении профилактического мероприятия «Нелегал».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК России. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.