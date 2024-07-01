В финансировании терроризма подозревается житель Ингушетии

По данным следствия, 30 марта прошлого года фигурантом оказана финансовая помощь находящемуся в розыске участнику организации, признанной решением Верховного суда России террористической.

Отмечается, что отбывающий наказание в виде 3-х лет лишения свободы, будет доставлен в республику из исправительной колонии, расположенной на территории соседнего региона, для проведения следственных действий.

Мужчине вменяется ч.1.1 ст.205.1 Уголовного кодекса России (финансирование терроризма). Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы и крупный штраф.