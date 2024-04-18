В горах Ингушетии в 2024 году появятся 70 модульных отелей

«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия туризма» в 2024 году планируется завершение строительства 70 модульных некапитальных средств размещения», — рассказал премьер региона.

Для того чтобы повысить узнаваемость региона, информация о самых популярных достопримечательностях размещается на туристическом портале Russia Travel.

Отмечается, что заключены соглашения о сотрудничестве с министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, департаментом экономики Ростова-на-Дону, комитетом по туризму города Москвы.

Сластелин подчеркнул, что в республике идёт работа над созданием крупного торгово-развлекательного центра. Он будет расположен рядом с Башней Согласия. В состав центра войдут два ресторана, а также фуд-корт.

«На площадке перед Башней Согласия зимой будет организован искусственный каток, в подземной части планируются два кинотеатра, зал для боулинга, зона развлечений, торговые павильоны и два крупных сетевых магазина. Для детей построят развлекательный центр с применением современных 3D-технологий», — добавил глава кабинета министров.

По его словам, в рамках празднования 100-летнего юбилея республики будет проведён ряд мероприятий: межрегиональный гастрономический фестиваль национальной кухни, фестивали «Кинжал», восхождение на Столовую гору, фестиваль бега «Джейрах», республиканские конные скачки, межрегиональный велопоход «Таргим-Магас», Дни Ингушетии в Грузии и фотовыставка 100 лучших фотографий.

Отмечается, что за 2023 год в республике побывало 115 тыс. туристов, что на 12,7% больше, чем в 2022 году. В период новогодних каникул количество туристов составило 4500 человек.