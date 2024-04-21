В горном Джейрахском районе Ингушетии стартовал региональный чемпионат по скайранингу

«По итогам забега будут определены победители и призёры, которые получат заслуженные награды. Чемпионат по скайранингу станет ярким событием в спортивной жизни республики и привлечёт внимание к этому молодому и увлекательному виду спорта», — сказал собеседник.

Отмечается, что чемпионат по скайранингу в Ингушетии проводится уже не первый раз. Он стал традиционным спортивным мероприятием, которое собирает участников из разных регионов России.

Скайраннинг — это молодой вид спорта, который сочетает в себе альпинизм и бег. Участники должны обладать хорошей физической подготовкой и выносливостью. Скайраннинг становится всё более популярным в России, привлекая множество любителей активного отдыха.