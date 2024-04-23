В горном селе Джейрах Ингушетии установлен новый трансформатор 

Отмечается, что модернизация сети в переулке Ахриева обусловлена необходимостью повышения качества электроэнергии и обеспечения доступности подключения новых потребителей.

«После ввода в эксплуатацию мощного агрегата бесперебойным электричеством может быть обеспечено более 30 домов», — подчеркнул представитель подрядной организации.