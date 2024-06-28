В горной части Ингушетии растет спрос на качественный мобильный интернет

«В Ингушетии хорошими темпами развивается туризм, особенно в горной части региона, гостям необходимо постоянно быть на связи, как для общения, так и для работы, поэтому от нас, как от оператора, там ждут более качественной и высокоскоростной сети сотовой связи. Работу по развитию сети мы ведем постоянно, и останавливаться не планируем», — сообщил газете «Ингушетия» директор Кавказского отделения компании Аслан Бакараев.

Отмечается, что в ходе беседы с представителями туристического ведомства Ингушетии были рассмотрены перспективы развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе, а также возможности сотрудничества по внедрению в жизнь современных технологий связи и интернет-услуг, а также услуги для местного малого и среднего бизнеса.