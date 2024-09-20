В горной Ингушетии 22 сентября стартует шестой марафон «Джейрах» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Джейрахского района республики, праздник физкультурников посвящается 100-летию государственности Ингушетии.

Отмечается, что на этот раз мероприятие соберет рекордное количество участников, около 300 человек из 70 городов 34 регионов России.

По словам организаторов забега, дистанции довольно-таки доступные, как для новичков, так и для профессионалов — от детских забегов на 500 метров до классической марафонской дистанции в 42 километра.

Участники от Ингушетии примут участие в забегах на дистанциях 4,8,21 километр (классический полумарафон),42 километра (марафон по правилам ОИ). Старт всех дистанций состоится 22 сентября в 9 утра с территории ЛОК «Армхи». Финиш у всех дистанций будет на месте старта: 4 км — финиш через 20-60 минут, 8 км — финиш через 40-90 минут, 21 км — лидеры финишируют через 2-2.5 часа, 42 км — первые финишёры через 3.5-4 часа. Награждение запланировано после 14:00 ч. мск на основной площадке главного корпуса ЛОК «Армхи».

Для гостей и участников забегов подготовлена обширная культурная программа, где с приветственным словом выступят почётные гости.

Марафон «Джейрах» проходит при активной поддержке: администрации Джейрахского района и лично Главы района, туристического ведомства региона, руководства Национального курорта «Армхи», Комитета государственной охраны объектов культурного наследия, администрации Джейрахско-Ассинского заповедника, оператора Национальной системы «Территория» и других организаций. Напомним, организатором марафона выступает АНО «Объединённые Территории Кавказа».

«Приглашаем всех желающих посетить мероприятие и поддержать участников от республики. Со стороны организаторов будет оказано полное содействие. Следить за новостями Марафона можно в официальном Telegram —канале — t. me/djeirahmarathon. По всем вопросам можно звонить в любое время: +79620178209 (директор), +79280169944»,- подчеркнули в АНО «Объединённые территории Кавказа».