В горной Ингушетии очистили территорию башенного комплекса «Шоан»

Были собраны бутылки, изделия из пластика, остатки еды, стекло и многое другое. Все отходы вывезены в специально отведённое для этого место.

«Отдыхающие оставляют после себя огромное количество мусора, тем самым нанося непоправимый вред природе. Мало кто задумывается о том, что в процессе разложения вся химия попадает в почву и природные родники. Помимо этого, в поисках еды на эти свалки выходят животные, которые вместе с пищей поглощают целлофан и другие предметы, что влечёт их гибель. Про эстетическую сторону вопроса и говорить не стоит», — подчеркнул собеседник издания.

Представители музея-заповедника призывают гостей и жителей региона бережнее относится к природе и не оставлять после себя мусор, как в горной части Ингушетии, так и в иных районах.

Стоит отметить, что архитектурный комплекс «Шоан» расположен в 3 км от Ольгетти. Он состоит из двух отдельных частей, разделённых рекой.