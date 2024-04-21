В горной Ингушетии постоят крупнейший в СКФО экстрим-парк

«В рамках развития курорта планируется построить самый крупный на Северном Кавказе экстрим-парк, который будет включать в себя верёвочный парк, разделённый на три зоны сложности для разных возрастных категорий, две трассы памп-трека для велосипедистов-экстремалови зиплайн длиной 1 км», — сказал Евлоев.

Кроме того, на территории экстрим-парка будут созданы скалодром, зона для бейсджамперов и родельбан длиной 3 км.

По словам Евлоева, такие развлечения станут настоящим приключением как для молодёжи, так и для тех, кто приедет на курорт для семейного отдыха. На территории парка будут работать специально обученные инструкторы, которые помогут и подстрахуют при необходимости.

Санаторий Армхи был открыт в 1928 году в горном Джейрахском районе на территории одноимённого сельского поселения. В 2011 году была создана особая экономическая зона Армхи, которая вошла в состав туристического кластера Северного Кавказа.