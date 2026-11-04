В Госуниверситете Ингушетии состоялся турнир по стрельбе из лука 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Ингушского Госуниверситета

В Ингушском государственном университете состоялись соревнования по стрельбе из лука, приуроченные к празднованию Дня народного единства. Организаторами турнира выступили кафедра физического воспитания и студенческий спортивный клуб при поддержке Центра культуры, спорта и туризма Магаса.

Мероприятие прошло в три этапа. Основная цель турнира не только выявление сильнейших спортсменов, но и популяризация национальных спортивных традиций среди молодежи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе вуза. 

Почетными гостями соревнований стали президент региональной Федерации стрельбы из лука и арбалета Анзор Евлоев, основатель национального единоборства «ШодСанЛат» Магомед-Гирей Сукиев, директор ЦКСТ столицы республики Ибрагим Костоев. 

По результатам напряженной борьбы среди юношей лидерство захватили студенты физико-математического факультета. Первое место занял Абу-Бакр Вахаров, второе — Али Хадзиев. Бронзовым призером стал Магомед Султыгов, представляющий юридический факультет. 

Среди девушек победу одержала Далия Цороева, серебро досталось Хаве Цороевой (педагогический факультет). Бронзовым призером стала София Горданова (медицинский институт). Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. 

В Федерации стрельбы из лука считают, что проведение подобных соревнований укрепляет традиции лучного спорта в регионе. В руководстве Госуниверситета отметили растущий интерес студентов к этому виду спорта: для проведения регулярных занятий и турниров в вузе была проделана подготовительная работа и закуплено необходимое спортивное оснащение.

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Стрельба из лука
ИнгГУ