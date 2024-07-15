В Грозном подписано соглашение о сотрудничестве РЖД с правительствами Ингушетии и Чечни 

Он отметил, что документ решающий шаг на пути к реализации масштабного инвестиционного проекта: организации пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги «Назрань — Грозный» с учетом восстановления линии «Слепцовская — Грозный» и реконструкции участка «Назрань — Слепцовская».

«Это означает, что в ближайшем будущем у нас появится возможность ускорить движение грузов и пассажиров, соединив Ингушетию, Чечню и другие регионы более эффективно и удобно. В рамках проекта мы совместно с нашими партнерами разработаем технико-экономическое обоснование проекта, финансируя его на паритетной основе», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он процитировал начальника Северокавказской железной дороги Сергея Задорина, который сказал, что «обеспечение технической возможности для движения поездов на новых и восстанавливаемых участках будет способствовать повышению транспортной доступности, туристической привлекательности, а также экономическому росту регионов СКФО».

Глава Ингушетии уверен, что реализация этого проекта станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона, а также позволит улучшить сообщение между республиками и ускорить экономическое развитие СКФО.