В Ингушетии 10-12 апреля объявлены выходными в связи с праздником Ураза-байрам

Руководитель субъекта указал правительству обеспечить население бесперебойным снабжением электроэнергией, газом и водой, а также средствами связи, где особое внимание должно быть уделено объектам здравоохранения и социальной сферы.

Правоохранителям рекомендовано принять в праздничные дни дополнительные меры для обеспечения безопасности и порядка в республике.

Органам государственной власти и муниципалитетам поручено организовать круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на обращения жителей.



«Хочу отметить, что каждый день Рамадана объединял жителей региона еще больше, пусть такое же настроение сопровождает нас и после. Мира и добра каждому дому», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.