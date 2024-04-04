В Ингушетии 10-12 апреля объявлены выходными в связи с праздником Ураза-байрам

В республике 10, 11 и 12 апреля объявлены дополнительными выходными в связи с празднованием Ид аль-Фитр, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Руководитель субъекта указал правительству обеспечить население бесперебойным снабжением электроэнергией, газом и водой, а также средствами связи, где особое внимание должно быть уделено объектам здравоохранения и социальной сферы.
Правоохранителям рекомендовано принять в праздничные дни дополнительные меры для обеспечения безопасности и порядка в республике.
Органам государственной власти и муниципалитетам поручено организовать круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на обращения жителей.
«Хочу отметить, что каждый день Рамадана объединял жителей региона еще больше, пусть такое же настроение сопровождает нас и после. Мира и добра каждому дому», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.