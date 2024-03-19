В Ингушетии более 800 человек прошли диспансеризацию во время выборов главы государства

«Это важное событие было призвано не только контролировать текущее состояние здоровья жителей региона, но и способствовать профилактике заболеваний, а также повышению общего уровня медицинской культуры», — сообщила газете «Ингушетия» руководитель Минздрава республики.

По ее словам, Ингушетия стала ярким примером внимания к здоровью своих граждан, проведя успешную диспансеризацию в период выборов Президента России.