В Ингушетии более 800 человек прошли диспансеризацию во время выборов главы государства

В Ингушетии в период выборов Президента РФ на избирательных участках по поручению и. о. министра здравоохранения республики Заремы Антошкиевой были установлены передвижные ФАПы, благодаря этому более 800 человек смогли пройти диспансеризацию.
«Это важное событие было призвано не только контролировать текущее состояние здоровья жителей региона, но и способствовать профилактике заболеваний, а также повышению общего уровня медицинской культуры», — сообщила газете «Ингушетия» руководитель Минздрава республики.
По ее словам, Ингушетия стала ярким примером внимания к здоровью своих граждан, проведя успешную диспансеризацию в период выборов Президента России.