Золотую награду международных состязаний Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2026 принес республике местный атлет Халид Халмурзиев, который оказался сильнейшим в своей категории.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, этот престижный турнир проходил в столице Объединённых Арабских Эмиратов. На него съехались лучшие молодые мастера джиу-джитсу со всего света.
Высокую степень готовности и отточенную технику показал Халид Халмурзиев. В итоге именно он занял верхнюю строчку почетного пьедестала.
Любопытно, что 12 месяцев назад этот же спортсмен довольствовался лишь третьим местом на данных соревнованиях. Однако теперь ему удалось прибавить в результате и взять высшую награду.
Когда атлет вернулся на родину, его тепло приветствовали заместитель руководителя спортивного ведомства республики Тагир Султыгов, наставники, родные и товарищи.