Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, этот престижный турнир проходил в столице Объединённых Арабских Эмиратов. На него съехались лучшие молодые мастера джиу-джитсу со всего света.

Высокую степень готовности и отточенную технику показал Халид Халмурзиев. В итоге именно он занял верхнюю строчку почетного пьедестала.

Любопытно, что 12 месяцев назад этот же спортсмен довольствовался лишь третьим местом на данных соревнованиях. Однако теперь ему удалось прибавить в результате и взять высшую награду.

Когда атлет вернулся на родину, его тепло приветствовали заместитель руководителя спортивного ведомства республики Тагир Султыгов, наставники, родные и товарищи.