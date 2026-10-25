В Ингушетии дан старт XII Международному кинофестивалю «Золотая Башня»

В мероприятии участвовали известные кинорежиссеры, сценаристы, актеры и телеведущие, представители органов власти республики. Вместе с авторами конкурсных картин и членами жюри они официально открыли фестиваль, показы которого уже идут на киноплощадках региона.

Участникам и гостям церемонии приветствие направил народный артист РСФСР, режиссер, актер и общественный деятель Никита Михалков. Также с видеообращением по случаю открытия выступил директор департамента тематических медиапроектов TV BRICS Иван Захаренко.

Ранее наше издание информировало, что TV BRICS стал информационным партнером «Золотой Башни». Вопрос сотрудничества обсуждался на рабочей видеоконференции руководителя Ингушского отделения Союза кинематографистов России Мадины Дзортовой с представителями медиасети.

Инициатива исходила от TV BRICS: директор департамента внешних коммуникаций Елена Бочарова и руководитель отдела по работе со странами Евразийского пространства Ирина Сидорова предложили организовать в рамках фестиваля специальный показ и учредить приз для одного из участников. Обладатель награды сможет представить свою картину в эфире международной медиасети.

Кроме того, по итогам «Золотой Башни» на портале TV BRICS планируется публикация материала о фестивале на шести языках: русском, английском, китайском, португальском, испанском и арабском. Информационная поддержка также будет оказана в социальных сетях медиасети.