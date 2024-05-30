В Ингушетии демонтируют аварийный летний амфитеатр 

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что ранее поручил правительству провести строительную экспертизу объекта, который создавал риски для жизни и здоровья людей.

«Согласно проведенному анализу и оценке экспертов, объект не соответствует строительным нормам и правилам, он признан аварийным. В этой связи мною было принято решение о его сносе. Работы по демонтажу будут проведены с соблюдением всех необходимых норм и требований безопасности», — отметил руководитель субъекта.

Напомним, что еще в 2021 году Главой Ингушетии было принято решение перевести коллектив государственной филармонии из летнего амфитеатра в Назрани в другое здание из-за аварийного состояния объекта.