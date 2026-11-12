В Ингушетии для молодежи организовали экскурсию в региональное казначейство 

Как информировали газету «Ингушетия» в Молодежном ведомстве региона, участниками экскурсии стали представители образовательных учреждений и активисты Движения Первых. Ребята узнали, как работает ведомство, какие задачи оно решает и почему его деятельность важна для экономики региона и страны.

Специалисты рассказали о ключевых направлениях работы, ответили на вопросы и поделились историями о своём профессиональном пути. «Такие экскурсии помогают молодёжи заглянуть „за кулисы“ реальных организаций, лучше понять мир профессий и сделать осознанный шаг к выбору будущего дела», — подчеркнули организаторы экскурсии.

Напомним, мероприятие проведено в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».