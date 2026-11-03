В Ингушетии экс-полицейский подозревается в передаче данных из базы ГИБДД

По версии следствия, в августе 2026 года подозреваемый, используя доступ к федеральной информационной системе ГИБДД, без служебной необходимости нашел сведения о владельце транспортного средства. Затем он через один из мессенджеров передал эту информацию другому лицу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике.