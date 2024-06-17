В Ингушетии экс-пристав подозревается в незаконном взыскании свыше 49 млн руб.

Там уточнили, что бывший сотрудник Федеральной службы судебных приставов подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).



По версии следствия, в январе 2019 года судебный пристав-исполнитель инициировал исполнительное производство в отношении коммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в Москве. При этом у него не было законных оснований для подобных действий.



Затем подозреваемый необоснованно взыскал с указанной организации в пользу физического лица более 49 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по республике.



В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.