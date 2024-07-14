В Ингушетии эвакуировали с горы пострадавшего альпиниста 

Хусейн Плиев

Спасатели эвакуировали с горы «Кязи-Лоам» альпиниста, который пострадал при тренировочном восхождении, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.

Сообщение о том, что один скалолазов получил травму ноги поступило в дежурную смену регионального главка чрезвычайного ведомства в воскресенье около 10 часов утра.

Для оказания помощи при спуске пострадавшего были направлены сотрудники Ингушского ПСО в количестве трех человек и одной единицы техники.

Травмированный передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации в медучреждение. Состояние альпиниста удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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