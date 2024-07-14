В Ингушетии эвакуировали с горы пострадавшего альпиниста 

Сообщение о том, что один скалолазов получил травму ноги поступило в дежурную смену регионального главка чрезвычайного ведомства в воскресенье около 10 часов утра.

Для оказания помощи при спуске пострадавшего были направлены сотрудники Ингушского ПСО в количестве трех человек и одной единицы техники.

Травмированный передан бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации в медучреждение. Состояние альпиниста удовлетворительное, угрозы жизни нет.