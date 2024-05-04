В Ингушетии главный бухгалтер бюджетной организации подозревается в хищении 40 млн рублей

«Это выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия, республиканского УФСБ и ВОГ МВД России. По версии следствия, в течение 2020 года подозреваемый, используя своё служебное положение, переводил денежные средства на счета предприятий, оформленных на подставных лиц. Общая сумма незаконно перечисленных средств составила более 36 миллионов 270 тысяч рублей», — сказал собеседник.

Кроме того, подозреваемый включал своих знакомых и родственников, которые фактически не работали в бюджетном учреждении, в реестры на зачисление заработной платы и других выплат. В результате было похищено более 5 миллионов 470 тысяч рублей бюджетных средств.

Следственной частью Следственного управления МВД по республике возбуждено уголовное дело по части 1 статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерный оборот средств платежей).

Проверка продолжается.