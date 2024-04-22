В Ингушетии инструкторы по военной подготовке провели показательные выступления для молодежи

«Подобная акция направлена на расширение кругозора молодых людей и пробуждение интереса не только к теме вооружённых сил, но и к таким понятиям, как честь, достоинство и гражданский долг. Разумеется, было приятно видеть интерес в глазах подрастающего поколения», — поделился своими впечатлениями инструктор по военной подготовке.

Вышеуказанный проект предоставляет юношам возможность понять суть и важность военной службы. В ходе инструктажа ребята получили возможность попробовать свои силы в сборке и разборке автомата, а также ознакомились с другими не менее интересными аспектами армейской жизни.

«Служба в армии может стать для молодого человека не только хорошей школой жизни, но и способом приобрести верных друзей. Быть солдатом — значит пройти серьёзное испытание характера на прочность. Кроме того, в некоторых случаях прохождение армейской службы является обязательным условием для приёма на работу в госструктуры, что в дальнейшем может поспособствовать карьерному росту», — отметил собеседник издания.