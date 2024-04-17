В Ингушетии изъяли более 200 пачек нелегальных сигарет

Собеседник уточнил, что в магазине «Табак» изъяты 208 пачек сигарет различных марок: President, Classic, Black и другие. Общая стоимость продукции составляет 25 332 рубля.

Отмечается, что в действиях владельца магазина «Табак» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.12 КоАП РФ (производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки).