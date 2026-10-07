В Ингушетии матери погибшего участника СВО помогли с госпитализацией

Социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Хяди Буружова оказала содействие в организации стационарного лечения матери погибшего участника специальной военной операции Заурбека Мустабиева. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе фонда.
«Любовь Хасиевна Мустабиева обратилась за помощью в связи с ухудшением общего состояния здоровья. Пожилой женщине потребовалась госпитализация в Назрановскую центральную районную больницу», — пояснил собеседник.
Социальный координатор организовала взаимодействие с руководством медицинского учреждения, помогла собрать и оформить необходимые документы, а также сопровождала пациентку до момента размещения в терапевтическом отделении.
В настоящее время Любовь Мустабиева проходит необходимое восстановительное лечение под наблюдением медицинских специалистов. Социальный координатор продолжит сопровождать женщину до выписки и прохождения последующего курса реабилитации.
Отмечается, что адресное медико-социальное сопровождение членов семей погибших военнослужащих является одним из основных направлений работы филиала фонда «Защитники Отечества» по Ингушетии.