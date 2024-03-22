В Ингушетии на 4,3% увеличился объем безналичных платежей

По сравнению с 2022 годом количество операций увеличилось на 4,3%, а общая сумма — на 31%. На одну покупку жители Ингушетии тратили около 800 рублей.

В общем количестве операций, совершенных в регионе за январь-декабрь 2023 года с использованием банковских карт, лидируют транзакции по оплате товаров и услуг — 71% всех операций.

Всего на территории республики действует свыше 1735 эквайринговых устройств, в расчете на 1000 жителей приходится 3,4 банкомата и электронного терминала.

Количество POS-терминалов в торгово-сервисных точках, предлагающих оплату покупок путем сканирования QR-кода, выросло за год почти на 16% и составило 1369 единиц.

По состоянию на 1 января 2024 года общее количество банковских карт, выданных на территории региона, составляет порядка 517 тыс. единиц.