В Ингушетии на 4,3% увеличился объем безналичных платежей

В 2023 году жители республики совершили около 14 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт на общую сумму более 11,4 млрд рублей, сообщили газете «Ингушетия» в отделении Банка России по региону.
По сравнению с 2022 годом количество операций увеличилось на 4,3%, а общая сумма — на 31%. На одну покупку жители Ингушетии тратили около 800 рублей.
В общем количестве операций, совершенных в регионе за январь-декабрь 2023 года с использованием банковских карт, лидируют транзакции по оплате товаров и услуг — 71% всех операций.
Всего на территории республики действует свыше 1735 эквайринговых устройств, в расчете на 1000 жителей приходится 3,4 банкомата и электронного терминала.
Количество POS-терминалов в торгово-сервисных точках, предлагающих оплату покупок путем сканирования QR-кода, выросло за год почти на 16% и составило 1369 единиц.
По состоянию на 1 января 2024 года общее количество банковских карт, выданных на территории региона, составляет порядка 517 тыс. единиц.