В Ингушетии на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2023 году направлено более 19 млрд руб.

Махмуд-Али Калиматов в связи с предстоящим отчетом отметил, что, несмотря на сложные политические условия в стране, властям удалось достойно пройти 2023 год, сохраняя экономическую и социальную стабильность.

«Озвучу одни из ключевых цифр: на развитие республики в прошлом году из федерального и регионального бюджетов было выделено 19,1 млрд рублей, в том числе 7,3 млрд руб. направлено на реализацию национальных проектов и 11,8 млрд руб. на государственные программы. За этими суммами десятки решенных вопросов: от строительства школ и детских садов до трудоустройства и нового оборудования в больницах», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Я искренне надеюсь, что мы продолжим вместе делать общее дело во имя созидания нашей любимой республики», — добавил Глава.