В Ингушетии начали вещать «Радио Шансон» и «Радио Дача»

Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что это событие является значимым не только для слушателей, но и для молодых журналистов региона. Сотрудничество с опытными менеджерами и коллегами из известных радиостанций поможет им повысить качество своих навыков и стать профессионалами более высокого уровня.

В своем Telegram-канале Глава также отметил, что на новых радиостанциях будет создаваться местный контент, который сможет привлечь более широкую аудиторию слушателей. Это открывает новые возможности для развития туризма, продвижения истории ингушского народа, его культуры и творчества за пределами республики.

Махмуд-Али Калиматов выразил уверенность, что сотрудничество с такими известными российскими радиостанциями позволит вывести радиовещание в регионе на новый уровень.

«Радио Шансон» будет вещать в республике на частоте 96,5 FM, а «Радио Дача» — на частоте 92,2 FM. Современное оборудование для передачи сигнала и планы по установке дополнительных ретрансляторов позволяют рассчитывать на то, что радиостанции будут доступны не только на территории Ингушетии, но и за ее пределами.