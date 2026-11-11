В Ингушетии наградили победителей конкурса рисунков ко Дню борьбы с коррупцией 

Награды юным художникам вручил руководитель ведомства Ахмед Асхабов. Конкурсная комиссия оценивала работы детей сотрудников следственного управления по нескольким критериям: соответствие теме, художественный уровень, оригинальность, качество исполнения и креативность.

Среди участников в возрасте от 7 до 11 лет первое и второе места заняли Асма Костоева и Карим Евлоев. В возрастной категории от 12 до 14 лет победителем признан Мухаммад Ганижев. Их работы направят в управление кадров Следственного комитета России для участия во втором этапе конкурса.

Как отметили в ведомстве, конкурс проводится для формирования у подрастающего поколения антикоррупционного мировоззрения, воспитания честности, справедливости и нетерпимости к коррупции, также для развития творческих способностей детей.

Ахмед Асхабов поздравил победителей, пожелал им дальнейших творческих успехов и новых достижений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управления.