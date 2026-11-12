В Ингушетии налоговик обвиняется в получении взятки в значительном размере 

По данным следствия, в июле текущего года налоговик принял от индивидуального предпринимателя 50 тыс. рублей. Взамен он не стал привлекать того к ответственности за нарушения налогового законодательства и не инициировал проверки, то есть допустил попустительство по службе.

Отмечается, что противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ России по республике.

Подозреваемого задержали, следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд его удовлетворил. Обвинение уже предъявлено.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.