В Ингушетии обновляют высоковольтную линию электропередачи

«Объект обеспечивает электроэнергией часть столицы республики, а также сельские поселения Али-Юрт, Сурхахи и Экажево. Надежная работа данной ЛЭП имеет значение для стабильного электроснабжения домовладений порядка 19 тысяч жителей и 17 социально значимых объектов, включая общеобразовательные учреждения, детские сады и амбулатории», — пояснил собеседник издания.

В ходе работ энергетики уже произвели замену более 80 устаревших изоляторов и обновили 800 метров ветхого провода. Особое внимание акцентируется на расчистке охранной зоны. В рамках этих мероприятий с использованием специализированной техники и вручную расчищено 2,8 га просек. Еще около 3 га планируется освободить от поросли в ближайшее время.

Линия электропередачи была принята в управление «Ингушэнерго» в конце 2025 года в рамках реализации полномочий системообразующей территориальной сетевой организации. Как отметил директор филиала Кимран Котиков, ремонт ЛЭП является частью работы по приведению принятого имущества в нормативное состояние.

«Большая часть принятых энергообъектов на протяжении длительного периода не обслуживалась должным образом и находилась в неудовлетворительном состоянии, что становилось причиной частых технологических нарушений. Мы провели детальный аудит сетей, выявили наиболее уязвимые участки и оперативно приступили к ремонтным работам. Первоочередные мероприятия мы завершаем до конца текущего года, а системная реконструкция оборудования продолжится в соответствии с производственными планами в 2027-м и последующих годах», — добавил Кимран Котиков.

Стоит напомнить, что в статусе системообразующей территориальной сетевой организации филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» принял в управление 896 энергообъектов. Компания поэтапно приводит бесхозяйные и муниципальные электрические сети субъекта к единым техническим стандартам.