В Ингушетии обсудили изменения в контрольной надзорной деятельности в сфере автотранспорта

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, в мероприятии приняли участие более 25 человек из 15 организаций, в том числе министерства транспорта, промышленности и цифрового развития республики, представитель УГИБДД МВД России по региону, представители мэрии Карабулака и другие.

Спикером мероприятия выступил начальник МТУ Ространснадзора по СКФО Азамат Сиюхов, который проинформировал участников заседания о принятых законах, существенно изменивших подход к системе контрольной надзорной деятельности.

Кроме того, с докладом по правоприменительной практике выступил заместитель Сиюхова — Юсуп Пугоев, который довел до сведения участников информацию об обязательных требованиях, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, и о типичных нарушениях обязательных требований в сфере автомобильного транспорта по результатам работы госинспекторов ТОГАДН по РИ за восемь месяцев.

Также перед участниками слушаний по теме транспортной безопасности выступил начальник ОНОТБ Александр Комаристый.

«Цель проведения публичных обсуждений заключается в информировании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям, а также разъяснение новых требований законодательства, вступивших в силу с 1 сентября 2024 года», — подчеркнули в ТОГАДН.



Отмечается, что в рамках выступлений были рассмотрены вопросы касающиеся

остановочных пунктов по муниципальным маршрутам, которые не рассчитаны на количество маршрутов и используются в беспорядочном режиме при одновременной посадке (высадке) пассажиров. В связи с этим нарушением часть транспортных средств останавливается прямо на проезжей линии. Помимо всего прочего, остановочные пункты муниципальных маршрутов не оборудованы соответствующим образом (отсутствуют дорожные знаки, «заездные» карманы, посадочные площадки и автопавильоны и т. д.).