В Ингушетии ОГЭ сдадут более 8 тыс. девятиклассников

По информации Минобрнауки республики, основной государственный экзамен сдадут более 8 тыс. человек. Для проведения экзаменационных мероприятий будет задействовано 26 специальных пунктов.

«Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математика) и два учебных предмета по выбору», — сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве.

Школьникам выпускных классов с ОВЗ, детям-инвалидам необходимо сдать только два обязательных предмета.