В Ингушетии ОГЭ сдадут более 8 тыс. девятиклассников

В Ингушетии дан старт основному периоду проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов, который продлится до 2 июля текущего года.
По информации Минобрнауки республики, основной государственный экзамен сдадут более 8 тыс. человек. Для проведения экзаменационных мероприятий будет задействовано 26 специальных пунктов.
«Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математика) и два учебных предмета по выбору», — сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве.
Школьникам выпускных классов с ОВЗ, детям-инвалидам необходимо сдать только два обязательных предмета.