«В этом конкурсе состязались лидеры муниципального этапа. В числе финалистов были повара школ № 15 с. п. Верхние Ачалуки, № 4 с. п. Кантышево, № 3 г. Карабулака, № 21 г. Назрани и гимназии «Марем» г. Магаса. Лидеры голосования в текущем месяце отправятся на федеральный этап, чтобы представить свой регион», — рассказали газете «Ингушетия» в Роспотребнадзоре по республике.

Отмечается, что главное предназначение конкурса «Лучшая школьная столовая» заключается в усовершенствовании организации питания школьников, внедрении инновационных технологий в кулинарную сферу, внедрение в свою работу современных подходов и методов для обеспечения качественного и сбалансированного питания детей, а также в пропаганде и транслировании идей здорового питания в учреждениях образования.