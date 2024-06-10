В Ингушетии осудят участника разбойного нападения на отделение почты

Согласно версии следствия, обвиняемый вместе с пятью другими лицами, вооружёнными огнестрельным оружием, в мае 2018 года совершили нападение на почтовое отделение No1 ФГУП «Почта России» в городе Назрань, стремясь заполучить денежные средства в особо крупном размере.

Во время нападения они потребовали от сотрудников почты передать им деньги, предназначенные для выплаты пенсий и пособий. Однако им не удалось заставить работников выполнить их требования, поэтому они похитили мешок с письмами и корреспонденцией, думая, что в нём находятся деньги.

Примечательно, что денежные средства на сумму более 3,5 млн рублей, хранившиеся в сейфе почтового отделения на момент ограбления, остались нетронутыми. После преступления злоумышленники скрылись с места происшествия. Они сожгли украденные письма и документы, причинив почтовому отделению ущерб на сумму около 7 тыс. рублей.

После этого обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В апреле 2024 года его задержали в Санкт-Петербурге и доставили в республику. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«41-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики», - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении остальных участников нападения ранее было направлено в суд и находится на рассмотрении.