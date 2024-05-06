В Ингушетии откроется центр психологической поддержки участников СВО и их семей

По его словам, будет проводиться психологическое сопровождение, направленное на помощь в преодолении эмоциональных переживаний, формирование принимающей среды для участников СВО внутри семьи, а также снижение возможных конфликтных ситуаций с окружающими людьми.

«Проект реализуется за счет гранта Президента России на развитие гражданского общества и при поддержке министерства здравоохранения региона. Основная задача — психологическая и социальная реабилитация и адаптация участников СВО и членов их семей. Общий охват центра составит 130 человек», — сказал Мухарбек Албаков.

Он добавил, что целью центра является создание условий для оказания психологической помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей, а также привлечение к работе компетентных специалистов и добровольцев, готовых помочь в этом благородном деле.