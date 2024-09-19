В Ингушетии открылась фотовыставка Заура Плиева «Наша гордость»

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие персональной фотовыставки Заура Плиева под названием «Наша гордость».
На выставке представлено 35 портретных и 15 натюрмортных фотографий, раскрывающих красоту и мудрость ингушского народа.
«Выставка называется «Наша гордость». Это мой четвертый проект, до этого были «Черно-белая», «День ингушских башен» и «Я и театр». На этой выставке представлено много людей, с которыми я подружился в процессе работы. К сожалению, трое из них — Тимерлан Мальсагов, Довхан Булгучев и Евлоев Магомед — не дожили до этого момента. Это грустно, так как они были прекрасными людьми», — рассказал корреспонденту газеты «Ингушетия» Заур Плиев.
Он подчеркнул, что его цель — создать большой архив, где будут собраны фотографии стариков, сохранивших ингушские обычаи и традиции.
«Я хочу передать мудрость в лицах посредством фотографий. Эти люди пережили много трудностей, в том числе депортацию. Они сохранили обычаи для подрастающего поколения. Гордясь своими предками, мы должны дать возможность нашим потомкам узнать о них», — отметил он.
Заур также анонсировал новый проект, посвященный ремесленникам: «Я хочу сфотографировать поколение ремесленников, чтобы показать, кто нас всему научил. Работа над этим проектом уже началась, и, возможно, его название будет «Ремесленники Ингушетии»
Выставка привлекла внимание многих, и Заур надеется, что ее увидит, как можно больше людей, которые смогут оценить труд и талант старшего поколения.
На открытие выставки поддержать автора пришли его многочисленные поклонники, а также представители СМИ, министерств и ведомств республики.
Заур Плиев — фотограф с десятилетним опытом работы. Его произведения занимали призовые места на многих престижных фотоконкурсах и всегда вызывали восхищение и признание как в республике, так и за её пределами.
Посетить фотовыставку «Наша гордость» можно будет в Государственном музее изобразительных искусств республики до 23 сентября.
Отметим, что «Наша гордость» — это глубокий и трогательный проект, посвященный ингушским старейшинам. В рамках его реализации, Заур Плиев фотографирует представителей старшего поколения ингушей, создавая уникальные портреты, которые передают их жизненный опыт, мудрость и силу духа.