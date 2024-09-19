В Ингушетии открылась фотовыставка Заура Плиева «Наша гордость»

«Я хочу передать мудрость в лицах посредством фотографий. Эти люди пережили много трудностей, в том числе депортацию. Они сохранили обычаи для подрастающего поколения. Гордясь своими предками, мы должны дать возможность нашим потомкам узнать о них», — отметил он.

Заур также анонсировал новый проект, посвященный ремесленникам: «Я хочу сфотографировать поколение ремесленников, чтобы показать, кто нас всему научил. Работа над этим проектом уже началась, и, возможно, его название будет «Ремесленники Ингушетии»

Выставка привлекла внимание многих, и Заур надеется, что ее увидит, как можно больше людей, которые смогут оценить труд и талант старшего поколения.

На открытие выставки поддержать автора пришли его многочисленные поклонники, а также представители СМИ, министерств и ведомств республики.

Заур Плиев — фотограф с десятилетним опытом работы. Его произведения занимали призовые места на многих престижных фотоконкурсах и всегда вызывали восхищение и признание как в республике, так и за её пределами.

Посетить фотовыставку «Наша гордость» можно будет в Государственном музее изобразительных искусств республики до 23 сентября.

Отметим, что «Наша гордость» — это глубокий и трогательный проект, посвященный ингушским старейшинам. В рамках его реализации, Заур Плиев фотографирует представителей старшего поколения ингушей, создавая уникальные портреты, которые передают их жизненный опыт, мудрость и силу духа.