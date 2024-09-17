В Ингушетии открыт прием заявок на участие в X Международном кинофестивале «Золотая Башня»

Представлено 6 номинаций, а именно полнометражный игровой фильм, короткометражный фильм, документальный фильм, лучший Северокавказский фильм, лучший ингушский фильм и анимационный фильм. На фестиваль могут быть заявлены киноленты, выпущенные не ранее 2020 года. Прием заявок продлиться до 20 октября текущего года.

«Золотая Башня» — это уникальное событие, которое ежегодно объединяет представителей киноиндустрии со всей России, а также из зарубежных стран. Мероприятие нацелено на поощрение и поддержку талантливых кинематографистов и предоставляет отличную площадку для обмена опытом«, — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что желающим принять участие необходимо заполнить утвержденную форму заявки, перейдя по ссылке и направить ее по следующему адресу электронной почты: tower. golden.89@mail. ru. При возникновении дополнительных вопросов обращаться по телефону 8 (873) 455 15 42.

Напомним, что организаторами фестиваля выступают министерства культуры РФ и РИ, Союз кинематографистов России и кинокомпания «Ингушкино».