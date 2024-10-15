В Ингушетии отмечают 210-летие со дня рождения Михаила Лермонтова

Как сообщили газете «Ингушетия» в культурном учреждении, на выставке представлены энциклопедии и книги с биографическими данными великого классика, с литературоведческими статьями о его творчестве, а также поэтическими произведениями Лермонтова в переводах на ингушский язык и посвящения русскому гению, написанные поэтами края.

"Этот юбилей имеет огромное культурное значение для всей России и Ингушетии в частности",- подчеркнули библиотекари.