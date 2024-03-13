В Ингушетии отметили 145-летие образования УИС России

Среди почетных гостей мероприятия были руководители органов исполнительной власти, взаимодействующих ведомств и организаций, представители религиозных конфессий, а также сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы региона.

Начальник ОФСИН России по субъекту полковник внутренней службы Сергей Меньшов поздравил личный состав с профессиональным праздником, поблагодарив всех за добросовестное исполнение служебных обязанностей и преданность выбранной профессии. В своем обращении к ветеранам он выразил благодарность за их вклад в становление молодого поколения сотрудников.

«За прошедшие годы в нашем ведомстве произошли значительные изменения, направленные на гуманизацию исполнения наказаний, укрепление материальной базы и улучшение социально-бытовых условий в учреждениях. Накоплен уникальный опыт применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и организации трудовой занятости осужденных», — отметил он.

Поздравления прозвучали и от почетных гостей, которые наградили отличившихся сотрудников почетными грамотами и благодарностями.

Затем начальником учреждения ветеранам и сотрудникам уголовно-исполнительной системы региона были выручены ведомственные награды, благодарственные письма и грамоты от директора ФСИН России Аркадия Гостева.

Также благодарностями начальника были отмечены работники средств массовой информации и представители общественных организации республики.

В завершение торжественного мероприятия перед участниками выступили заслуженные артисты и солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Напомним, датой образования тюремного ведомства считают 12 марта 1979 года. Именно в этот день было создано Главное тюремное управление МВД Российской империи. В 2010 году указом Президента России этот день официально установлен как профессиональный праздник сотрудников УИС.