Поздравить общественников приехали Махмуд-Али Калиматов, заместитель председателя Народного собрания Аза Хашиева, руководитель администрации Главы и правительства Анзор Мархиев, представители федеральной и региональных общественных палат, органов власти и общественных организаций.

В своем Telegram-канале Глава Ингушетии подчеркнул, что за 15 лет Общественная палата превратилась в значимую площадку для диалога между обществом и властью.

По его словам, роль Палаты заключается не только в выражении мнений, но и в выявлении насущных проблем, в предоставлении объективной оценки решений, принимаемых на уровне власти, в обеспечении того, чтобы инициативы граждан находили отражение в государственной политике.

«Для ингушского народа традиция такого диалога имеет глубокие исторические корни. Наши предки собирались на Мехка-Кхел, чтобы сообща обсуждать важнейшие вопросы и находить решения, основанные на общем согласии. И сегодня этот принцип остается актуальным: власть должна слышать людей, учитывать разные мнения и быть открытой к конструктивной критике», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Он выразил особую признательность тем, кто стоял у истоков создания Общественной палаты, работал в ее первых составах и способствовал развитию этого института на протяжении всех этих лет. Отдельно выделил заслуги председателя Лейлы Амерхановой и всего текущего состава за их энергичную деятельность, твердую позицию и внимание к проблемам общества.

«У Палаты есть важные направления, требующие постоянного участия: общественный контроль за реализацией национальных проектов, защита прав граждан, поддержка участников СВО и их семей, вопросы семьи и детства, развитие добровольчества. Важно также активнее привлекать к этой работе молодежь — именно ей предстоит определять будущее республики», — подчеркнул Глава республики.

По его словам, общественные институты сильны, когда сохраняют независимость суждений, не утрачивают связи с народом и готовы открыто говорить о существующих проблемах.

В рамках мероприятия состоялось награждение представителей Общественной палаты, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества.